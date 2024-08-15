Продюсера «Ласкового мая» Разина хотят проверить на финансирование ВСУ

С инициативой проверить шоумена выступило общественное движение «Ветераны России». Требование в том числе направили в прокуратуру, Следственный комитет РФ и Министерство юстиции России, говорится в сообщении общественного движения.

В документе отмечается, что Разин, который на данный момент проживает в США, может участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ. Как отметил председатель движения, доброволец специальной военной операции (СВО) Ильдар Резяпов, Разин открыто угрожает семье покойного певца Юрия Шатунова, заявляя, что его родственники могут пострадать.

«Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там! Я уверен, что его необходимо признать иностранным агентом и проверить на финансирование ВСУ», — отметил Резяпов.

В сообщении общественной организации отмечается, что в 2022 году Разин осудил начало СВО на Украине, после чего сразу же распродал всю недвижимость в России и переехал в Штаты. Также в сообщении говорится, что продюсер мечтал воссоздать группу «Ласковый май». В качестве замены Юрию Шатунову он рассматривал блогера Даню Милохина.

Группа «Ласковый май» была наиболее популярной среди молодежи СССР в конце 1980-х годов. Солистом был Юрий Шатунов, композитором — Сергей Кузнецов. С 1987 года группой руководил Андрей Разин.

«Ласковый май» скандально известен тем, что в конце 1980-х — начале 1990-х годов «клоны» группы гастролировали одновременно в разных городах, тиражируя практику, присущую тому времени.

Ранее сообщалось, что Хостинский районный суд Сочи отказал продюсеру Разину в правах на песни Шатунова после того, как родственники артиста подали иск к продюсеру.