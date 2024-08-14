Суд отказал продюсеру Разину в правах на песни Шатунова

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск семьи покойного певца Юрия Шатунова, признав права на все песни артиста принадлежащими ей, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в мессенджере.

Ранее родственники Шатунова подали иск к продюсеру Андрею Разину из-за того, что она ранее заявил о правах на песни исполнителя. Сообщалось, что в октябре 2019 года между Шатуновым и его гострайтером Сергеем Кузнецовым было заключено соглашение, подразумевающее отчуждение исключительного права на песни. В связи с этим Разин получил права на музыкальные произведения. Однако продюсер не предоставил подтверждающие это документы.

Таким образом, семья Шатунова получила права на 23 песни певца, в том числе «Белые розы» и «Седая ночь».

Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность (обширный инфаркт). За несколько дней до смерти певец пожаловался на боли в области груди после концерта в Подольске.

22 июня Шатунову стало плохо, когда он ужинал с друзьями в Подмосковье. Близкие артиста отвезли его в больницу. Певца пытались реанимировать в течение 1,5 часа, однако он умер.

Ранее сообщалось, что суд в Москве продлил блогеру Елене Блиновской арест еще на полгода.