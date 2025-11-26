Прохор Шаляпин рассказал о своем секрете молодости в 42 года

Российский артист Прохор Шаляпин отмечает свое 42-летие, он раскрыл секрет восприятия возраста в интервью Общественной Службе Новостей. Шоумен признался, что внутренне ощущает себя на 25 лет, хотя в молодости представлял сорокалетних как людей, готовящихся к пенсии.

Шаляпин подробно объяснил свой подход к сохранению молодости, открыто говоря о регулярном использовании косметологических процедур. По его убеждению, современные технологии позволяют эффективно противостоять внешним проявлениям старения, что снимает страх перед возрастом.

В качестве главного желания артист назвал не материальные блага, а здоровье близких и возможность продолжать творческую деятельность. Его оптимистичный настрой выражен в уверенности, что насыщенный ритм жизни поможет сохранить активность до ста лет.

