Музыкальный критик Сергей Соседов высказал неожиданное мнение о карьере Прохора Шаляпина, заявив о его нереализованном потенциале. По версии эксперта, шоумен обладал всеми данными, чтобы достичь уровня популярности Ярослава Дронова (SHAMAN), однако жизненные обстоятельства помешали раскрытию его таланта. Реакция Шаляпина на это заявление оказалась противоречивой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

С одной стороны, артист согласился с наличием «невероятно огромного потенциала», но с другой — оспорил правомерность сравнения, напомнив о своей многолетней известности. Шоумен подчеркнул, что его слава носит органичный характер, в отличие от постоянной медийной активности SHAMAN, которую он назвал «большой рекламной кампанией».

По мнению Шаляпина, ключевым различием в подходах к карьере стала философия творчества. Шаляпин признался, что работает преимущественно «по вдохновению», ценя удовольствие от процесса выше регулярной профессиональной деятельности. При этом он уверен в неугасающей популярности своей персоны, утверждая, что его имя знает каждый россиянин даже без постоянного напоминания о себе.

Таким образом, SHAMAN олицетворяет систематическую работу над имиджем, тогда как Шаляпин делает ставку на самобытность и спонтанность. Несмотря на критику, артист сохраняет амбиции глобального признания, напоминая, что его творческая биография еще далека от завершения.

