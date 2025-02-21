RadarOnline назвал голливудских звезд, которые планируют уехать из Лос-Анджелеса из-за P.Diddy

Суд над рэпером Шоном Комбсом (P.Diddy) стремительно приближается, обрастая все большим вниманием. В связи с этими многие голливудские знаменитости начинают задумываться о планах уехать из Лос-Анджелесе, сообщил портал RadarOnline.

Комбс сейчас заключен под стражу в тюрьме в Нью-Йорке без возможности выхода под залог. Его обвиняют в серьезных преступлениях, включая рэкет, торговлю людьми и сексуальное насилие

По информации источника, среди тех, кто может покинуть Голливуд, оказались имена таких звезд, как Дженнифер Лопес, Ашер, Эштон Катчер, Мила Кунис, Джастин Бибер, Jay-Z, Мэрайя Кэри, Уилл Смит и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly).

По данным RadarOnline, бывшие друзья и коллеги P.Diddy рассматривают возможность покинуть Лос-Анджелес на фоне слухов о том, что их имена могут оказаться в центре внимания во время судебных слушаний.

Многие в Голливуде выражают опасения, что отъезд таких значительных фигур может оставить пустующими дома знаменитостей, связанных с Комбсом, уже к маю.

Согласно инсайдерским источникам, это решение связано не только с личными чувствами, но и со стратегическим подходом к работе в условиях судебного разбирательства. Некоторые знаменитости уже обсуждают возможность перемещения на частных самолетах для быстрого и безопасного выезда из Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что P.Diddy активно пытается отстоять свои права в суде, утверждая, что обвинения против него основаны на расизме.