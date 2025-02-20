Скандально известный рэпер и продюсер P.Diddy обвинил суд в расизме

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, обвинил суд в расизме, заявив, что против него используется закон, исторически направленный против темнокожих мужчин, пишет журнал Super.

Речь идет о нарушении Закона Манна, который запрещает перевозку людей в целях сексуальной эксплуатации.

По словам адвокатов P.Diddy, который сейчас находится в тюрьме, этот закон использовался преимущественно против темнокожих мужчин. Они утверждают, что ни один белый человек не подвергался столь же серьезному преследованию за подобные преступления. Защита рэпера подчеркивает, что эскорт-услуги, связанные с делом их клиента, являются распространенной практикой в американской культуре и представляют собой легальный бизнес.

Кроме того, представители P.Diddy утверждают, что дело против него было сфабриковано. Отмечается, что обвинения основываются на утверждениях о том, что рэпер и его партнеры иногда вовлекали третьих лиц в свои сексуальные отношения. Это, по мнению защиты, не должно рассматриваться судом как криминальное деяние.

Ранее сообщалось, что скандальный рэп-исполнитель P.Diddy подал иск на $100 млн против СМИ.