Раскрыт размер пенсии уехавшей из России Аллы Пугачевой

Также, отметила она, артистка получат доплату от мэра Москвы в размере 20 тысяч рублей, так как Пугачева – народная артистка СССР.

Сейчас Примадонна переживает не самый лучший период в финансовом плане. После отъезда из России ей пришлось от многого отказаться. Плюс расходы на двоих детей. В Израиле, где живет звездное семейство, за все нужно платить, так как дети – не граждане этой страны, пояснила Кравец.

Собственной недвижимости у Пугачевой с Галкиным* в Израиле нет, поэтому им приходится снимать жилье. На покупку жилья за границей денег у семьи нет. Собственная недвижимость у них есть только на Кипре.

Ранее сообщалось о том, что картины Пугачевой и ее мужа, которые они пытались вывезти из замка за границу, оказались подделкой.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.