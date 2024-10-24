SHOT: картины Пугачевой и ее мужа, которые они пытались вывезти из замка за границу, оказались подделкой

Оригиналы этих произведений находятся в других коллекциях, как сообщил телеграм-канал SHOT, ссылаясь на заявления адвоката Александра Добровинского.

Большинство картин, которые Алла Пугачева пыталась вывезти из своего замка, оказались подделками. Так, к примеру, работа «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Ян ван Гойена продана на аукционе Sotheby's. Сейчас картина принадлежит одному американскому бизнесмену.

Оценочная стоимость оригинала составляет около $500 тыс., в то время как цена качественной копии может составлять от 10 до 15 тыс. руб. Поскольку таможенник не может определить, является ли картина подлинником или репликой, он требует разрешение от Министерства культуры для ее вывоза.

Ранее Алле Пугачевой помешали вывезти картины современника Да Винчи из России.