Рекламное агентство внука Аллы Пугачевой терпит финансовые трудности

Рекламное агентство 26-летнего Дени Байсарова, внука звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой, уже на протяжении трех лет терпит убытки. Об этом сообщил Mash.

Младший сын Кристины Орбакайте, проживающий в Москве, в 2021 году основал свое ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятий как в столице России, так и в Лондоне.

Однако ему не удалось достичь финансового успеха, и в 2023 году его компания понесла убытки в размере 2,2 миллиона рублей, как говорится в материалах публикации.

На прошлой неделе Дени впервые вышел в свет после того, как его мать, Кристина Орбакайте, сообщила о нежелании возвращаться в Россию.

Молодого человека заметили в арт-галерее Полины Аскери, расположенной на Патриарших прудах.

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