Сын актера Мадянова заявил о вере отца победить рак

Сын скончавшегося от онкологии актера Романа Мадянова считает отца большим оптимистом, который до последней минуты верил, что заболевание удастся победить. Об этом сообщает Life.ru.

По словам сына, актер всегда был оптимистичным человеком, и даже в последние дни жизни говорил, что все будет хорошо.

Он добавил, что в последние месяцы актеру было тяжело ходить, из-за он предпочитал садиться за руль, что не требовало от него больших движений. При этом артист до самой смерти жил своей работой и сценой, не прекращая сниматься и играть.

Ранее сообщалось, что перед смертью Роман Мадянов успел сняться в фильме с сыном.