Чудесный посыл болельщиков из Сербии, которые днем ранее разместили на матче с Англией в фанатском секторе флаги России, решили продолжить их румынские собраться по футболу. Так, политической остроты Евро-2024 в Мюнхене добавили выкрики румын «Россия!» и частое скандирование фамилии российского президента Владимира Путина на матче со сборной Украины.

На этом румынские болельщики не успокоились и принесли на матч флаг Донецкой Народной Республики, что гордо реял над полем все 90 с лишним минут встречи Румыния - Украина. Видео происходившего на стадионе, где под бой барабанов гремело «Путин, Путин!» уже обошли все соцсети.

Таким нехитрым манером позлить украинцев румынам, похоже, удалось на славу. Как известно, сборная украины вдрызг проиграла Румынии, которая вынесла ее со счетом 3:0, не оставив камня на камне.

Ранее мы писали, что УЕФА запретил фанатам проносить российские флаги на матчи сборной Украины на Евро-2024.