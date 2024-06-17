УЕФА запретил фанатам проносить российские флаги на матчи сборной Украины на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций запретил проносить российские флаги на матчи сборной Украины на Евро-2024, сообщает Associated Press.

Украинская федерация убедила европейских футбольных чиновников, что российские флаги на трибунах приведут к провокациям и дракам.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности будут изымать триколоры в случае их демонстрации на трибунах.

Ранее российские флаги были замечены на матче открытия турнира Германия — Шотландия, а во время встречи Англия — Сербия сербские болельщики размещали российские флаги рядом со своими национальными.

Сборная Украины проведет сегодня свой первый матч на турнире против команды Румынии.

Ранее мы сообщали, что сборная Германии разгромила в матче открытия Евро-2024 шотландцев со счетом 5:1.