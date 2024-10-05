Сделка по продаже дачи Пугачевой сорвалась в самый последний момент

Сделка по продаже дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске сорвалась в самый последний момент. Когда настало время вносить задаток, покупатель осознал, что в помещении выполнен безвкусный ремонт, а крыша имеет протечки. Об этом сообщил Mash.

Согласно информации, мужчина уже был готов к покупке и хотел заплатить задаток. Тем не менее, после консультации с экспертами в области недвижимости он изменил свое решение.

Родственники покупателя также не смогли оценить стиль, который характерен Алле Борисовне. На протяжении более недели продавцы пытались убедить мужчину сделать покупку, но это не сработало.

Сейчас объект интересует еще несколько потенциальных покупателей. Цена недвижимости составляет 152 миллиона рублей, но продавцы готовы обсуждать условия, включая ремонт крыши.

В данный момент в доме проживает смотрительница, которая получает 70 тысяч рублей в месяц за свои услуги по уборке и надзору.

Ранее сообщалось, что рекламное агентство внука Аллы Пугачевой терпит финансовые трудности.