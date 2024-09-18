Сергей Жуков намерен взыскать 5 млн руб. со своего двойника

Легенда 90-х утверждает, что на трибьют-шоу артист Андрей Белянин имитирует его, зарабатывая на его песнях, а свою компанию назвал «NE Руки Вверх», сообщил Mash.

«Жуков с Алиэкспресс» уже много лет исполняет хиты группы «Руки Вверх!», полностью копируя солиста, его стиль и даже одежду.

Это не первый иск против Белянина. В 2022 году суд запретил ему использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на его сайте. Певец пошел на хитрость, переименовав все свои проекты с «Трибьют Руки Вверх» на «NE Руки Вверх», и продолжил зарабатывать, пользуясь сходством с Сергеем.

Жуков уверен, что его имя и творчество используют в недобросовестных целях, поэтому он требует выплату в размере 5 млн руб. за использование товарного знака «Руки Вверх».

Ранее сообщалось, что блогер и журналист Юрий Дудь* обжаловал штраф за нарушение правил деятельности иноагентов.

*признан в РФ иноагентом.