Сергей Жуков намерен взыскать 5 млн руб. со своего двойника
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Легенда 90-х утверждает, что на трибьют-шоу артист Андрей Белянин имитирует его, зарабатывая на его песнях, а свою компанию назвал «NE Руки Вверх», сообщил Mash.
«Жуков с Алиэкспресс» уже много лет исполняет хиты группы «Руки Вверх!», полностью копируя солиста, его стиль и даже одежду.
Это не первый иск против Белянина. В 2022 году суд запретил ему использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность дуэта на его сайте. Певец пошел на хитрость, переименовав все свои проекты с «Трибьют Руки Вверх» на «NE Руки Вверх», и продолжил зарабатывать, пользуясь сходством с Сергеем.
Жуков уверен, что его имя и творчество используют в недобросовестных целях, поэтому он требует выплату в размере 5 млн руб. за использование товарного знака «Руки Вверх».
Ранее сообщалось, что блогер и журналист Юрий Дудь* обжаловал штраф за нарушение правил деятельности иноагентов.
*признан в РФ иноагентом.