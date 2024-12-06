SHAMAN стал самой обсуждаемой персоной 2024 года

Стало известно, что больше всего в 2024 году обсуждали пользователи соцсети ВКонтакте. Самой обсуждаемой персоной стал певец SHAMAN, пишет ТАСС, опираясь на данные исследования.

Больше всего пользователи обсуждали развод знаменитого певца, а также его выступление на VK Fest. Второе место среди российских артистов занял Баста – у него оказалась самая большая аудитория в 2024 году по версии VK музыки.

На третьем месте российских инфлюенсеров оказалась Ольга Бузова, которую больше всего запомнили по роли ведущей «Звезд в Африке» и треке Made in Russia. Среди певцов-иностранцев больше всего упоминаний было у Ланы Дель Рей и Билли Айлиш.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN решил не отмечать свой 33-летний день рождения с размахом.