Скандальный рэп-исполнитель P. Diddy подал иск на $100 млн

Рэп-исполнитель Шон Комбс (более известен как P. Diddy) подал иск на сумму 100 млн долларов против компаний NBCUniversal и Ample, обвиняя их в распространении ложной информации в документальном фильме «Diddy: The Making of a Bad Boy», сообщил портал Page Six.

В этом фильме утверждается, что Diddy совершал преступления, включая убийства и изнасилования.

Как пишет источник, представители Diddy ранее предупреждали NBC и Ample о недостоверности обвинений, но несмотря на это, фильм был выпущен в эфир. В иске утверждается, что данный документальный проект причинил значительный репутационный и финансовый ущерб артисту.

P. Diddy в США обвиняется по ряду серьезных преступлений, включая изнасилование, сексуальное насилие, домогательства и побои. Эти инциденты, по данным следствия, происходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

В сентябре 2024 года Комбса арестовали. Официально ему предъявили обвинения в торговле людьми и организации преступной деятельности. В настоящее время он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства в Бруклине.

Diddy начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и быстро завоевал популярность в рэп-индустрии. В 2017 году он стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в 1 млрд долларов.

Ранее портал TMZ сообщил, что неизвестный мужчина обвинил рэпера P. Diddy в изнасиловании.