Скандальный рэп-исполнитель P. Diddy подал иск на $100 млн

Рэп-исполнитель Шон Комбс (более известен как P. Diddy) подал иск на сумму 100 млн долларов против компаний NBCUniversal и Ample, обвиняя их в распространении ложной информации в документальном фильме «Diddy: The Making of a Bad Boy», сообщил портал Page Six.