Спасенную в Таиланде экс-участницу «Дома-2» не впустили в Россию

аэропорту Шереметьево разыгралась драма: бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Юлию Реутову, которую несколько месяцев пытались вывезти из Таиланда, не пустили в Россию, сообщает Teleprogramma.org.

Как рассказал волонтер Нурлан Багиров, участвовавший в спасении Юлии за границей, девушку разлучили с родителями и отправили в Минск.

«Родители пытались объяснить, что у дочери заболевание, за ней нужен постоянный присмотр и она проходит курс лечения. Но остаться с ней им запретили», — сообщил Багиров.

По его словам, семье даже не разрешили передать Реутовой мобильный телефон, деньги и медикаменты. Ее мать Лидия так переживала, что ей стало плохо, и пришлось вызывать медиков. Женщину вскоре сопроводили в гостиницу.

Отмечается, что семья получила уведомление о запрете въезда Юлии в Россию задолго до посадки на самолет. Близкие думали, что это стандартное предупреждение, и не придали ему значения. Как оказалось, они были неправы.

Напомним, история Юлии началась в начале 2026 года. Экс-участницу «Дома-2» заметили блуждающей по улицам Таиланда в странном состоянии. Девушка бродяжничала и демонстрировала признаки психического расстройства. Тогда же Багиров взялся помогать девушке и организовал ее возвращение домой.

Ранее сообщалось, что российского сценариста Станислава Берестового признали виновным в убийстве участника «Дома-2» Дмитрия Лукина.