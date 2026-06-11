Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве экс-участника «Дома-2»

Следствие выяснило, что Берестовой нанес своему приятелю — бывшему участнику «Дома-2» Дмитрию Лукину, 91 удар ножом. В момент преступления сценарист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла еще в апреле 2025 года в квартире Лукина на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчины устроили застолье с алкоголем. Берестовой рассказывал, что они вместе работали над сценарием нового сезона «Счастливы вместе».

Во время пьянки Лукин нецензурно разговаривал по телефону, а затем попросил у Берестового взаймы 50 тыс. рублей. После этого вспыхнула ссора.

Эксперты обнаружили на теле убитого множество колото-резаных ранений. Сам Берестовой после происшествия попал в больницу с травмами.

На суде сценарист настаивал на версии самообороны. Он заявил, что Лукин первым напал на него с кулаками, а потом схватил нож. Берестовой уверял, что защищался и не хотел убивать приятеля. Однако присяжные не поверили его словам.

Бывшая девушка погибшего Мария Кохно дала показания, которые могли бы смягчить позицию сценариста. Она отметила, что Лукин был человеком вспыльчивым и часто распускал руки. Несмотря на это, присяжные сочли доказательства вины Берестового убедительными.

Ранее сообщалась, что суд отклонил апелляцию пасынка Стаса Намина.