Спортсмены и их семьи из Подмосковья пройдут в единой колонне на спортивном параде-шествии на ВДНХ

Спортсмены и спортивные семьи Московской области во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым уже завтра пройдут единой колонной на спортивном параде-шествии на ВДНХ. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.