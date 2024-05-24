Спортсмены и их семьи из Подмосковья пройдут в единой колонне на спортивном параде-шествии на ВДНХ
Фото: [«Здоровое отечество»]
Спортсмены и спортивные семьи Московской области во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым уже завтра пройдут единой колонной на спортивном параде-шествии на ВДНХ. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что данное мероприятие организовано движением «Здоровое Отечество» на площадке Международной выставки-форума «Россия. Спортивный парад-шествие приурочен к 105-летию проведения первого парада спортсменов на Красной площади. В мероприятии примут участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта.
Примечательно, что идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.
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