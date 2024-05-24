Андрей Воробьев поздравил выпускников реутовской школы с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников школы №10 в Реутове с последним звонком. Это учреждение, которое расположено на Юбилейном проспекте, глава региона открывал еще в 2013 году как и. о. губернатора Подмосковья.

«Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни — это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то все получается. Важно иметь цель, иметь характер», - обратился губернатор к ребятам.

Он также поздравил всех выпускников Подмосковья. Сегодня последний звонок прозвучит для более чем 127 тысяч ребят. После этого в школах начнутся выпускные экзамены.

Десятую школу построили по индивидуальному проекту в рамках губернаторской программы. В 2013 году в ней учились 215 человек в 13 классах. Сегодня число учеников составляет уже 1,9 тысячи, организовано 60 классов. Школа стала большим образовательным комплексом с двумя дошкольными отделениями.

«К концу года мы постараемся открыть в микрорайоне 10А еще один большой корпус, чтобы разгрузить это здание. Понимаем, насколько это важно. Там будет IT-специализация, сейчас подыскиваем учителей. Образовательный комплекс станет просторнее», - рассказал губернатор.

За десять лет из школы выпустились четыре стобалльника по русскому языку, профильной математике и литературе, а также 23 медалиста. В этом году 13 учеников школы стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а один — призером финального этапа. Преподаватель Юрий Уробушкин вошел в пятерку лауреатов смотра «Педагог года Московской области».

Фото: [ Александра Степанова ]

Губернатор пообщался с выпускниками. Двое из них, кто пошел в первый класс в год открытия школы, поделились воспоминаниями, эмоциями и планами.

«У меня огромное количество положительных эмоций и воспоминаний за годы учебы в нашей школе. До сих пор не верю, что это все уже заканчивается. Далее я собираюсь поступать в МосГУ и ИСИ учиться на оперную певицу, хочу продолжать развиваться в музыке», - рассказала Полина Гладченко.

Выпускник Иван Бородкин назвал школу одним из лучших мест в его жизни, вторым домом, где он встретил своих лучших друзей.

«Да, грустно, что мы заканчиваем школу. Но сюда я обязательно буду возвращаться — навещать учителей, маму, которая здесь у меня работает. Мы договорились с друзьями, что будем раз в неделю посещать нашу школу после выпуска», - поделился молодой человек.

В школе существует несколько традиций празднования последнего звонка. Так, последние уроки для 11-классников проводят их самые первые учителя. Выпускники вместе с первоклассниками и ветеранами высаживают яблони в школьном саду. Каждый 11-классник дарит родителям любимую детскую игрушку как символ прощания с детством.