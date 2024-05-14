Спортсмены Московской области завоевали шесть наград Кубка России по бадминтону

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль на Кубке России по бадминтону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В частности, Артур Печенкин занял первое место в соревнованиях одиночного разряда среди мужчин. На втором месте оказался Владислав Добычкин. Кроме того, Артур Печенкин выиграл «золото» в мужском парном разряде, он выступал в тандеме с Александром Зинченко из сборной Москвы. Серебряную медаль получили подмосковные спортсмены Георгий Лебедев и Глеб Степаков. Третье место завоевала подмосковная бадминтонистка Алина Бусыгина. Еще одну серебряную медаль в смешанном-парном разряде получил Глеб Степаков. Отметим, что соревнования проходили в Саратове в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.