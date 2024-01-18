Сразу несколько зимних фестивалей пройдут в подмосковных парках в предстоящие выходные

В эти выходные в Подмосковье пройдет сразу несколько фестивалей. Они состоятся на территории трех парков, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке в Лосино-Петровском состоится фестиваль «День валенка». Гостей мероприятия ждут мастер-классы по валянию валенков-брелоков, соревнования по метанию и скачкам на валенках, игровая программа, посиделки у костра с песнями, частушками и сказками, а также концертная программа.

В Мытищах состоится мероприятие «Зимний день согревания мира». Здесь также подготовили насыщенную программу, в том числе мастер-класс по рисованию и анимацию с мамонтом.

В парке в Ликино-Дулево состоится фестиваль «Арт-зима». Участники мероприятия смогут создать собственную снежную крепость, посетить выставку «Парад снеговиков» и мастер-классы по рисованию на снегу и созданию необычных скульптур.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что этой зимой в Московской области работают свыше 180 катков.

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