Андрей Воробьев: в Подмосковье зимой работают свыше 180 катков и более 160 лыжных трасс

Всю зиму в Подмосковье будут работать свыше 180 катков, тридцать из которых — с искусственным льдом, напомнил губернатор региона Андрей Воробьев.

Сразу три новых катка с искусственным льдом открыли перед Новым годом: на Советской площади в Коломне, в парке имени Лазутиной в Одинцово и в Центральном парке Наро-Фоминска. Все катки оснащены теплыми раздевалками, кафе и пунктами проката спортивного инвентаря, подчеркнул губернатор.

Также в Московской области открыты 660 хоккейных площадок, более 160 лыжных трасс и почти шестьдесят тюбинговых горок. Кроме того, зимой в регионе пройдет 3,7 тысячи мероприятий и пятьдесят ярмарок.

«Новогодние праздники невозможно представить без зимних забав: прокатиться с горки, всей семьей отправиться на каток, выпить горячего чаю с чем-нибудь вкусным — это и есть зима в Подмосковье. <…> Увидимся на катке! Всем активных каникул!» — написал губернатор Подмосковья в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».