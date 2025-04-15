ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Гарцунова из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на счета российского актера Владимира Гарцунова, известного по роли Платона в сериале «Трудные подростки». Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, блокировка счетов связана с неуплатой налогов, которые накапливались на протяжении длительного времени.

Как пишет телеграм-канал, актер зарегистрировал индивидуальное предприятие (ИП), связанное с исполнительскими искусствами, однако не спешил исполнять свои налоговые обязательства.

Несмотря на начисление пени за неуплату, Гарцунов продолжал игнорировать финансовые обязательства. Это привело к тому, что сумма долга превысила 167 тыс. руб. В результате ФНС решила заблокировать все счета его предпринимательской деятельности.

Гарцунов стал известен широкой аудитории благодаря своей роли в популярном подростковом сериале «Трудные подростки», где он снялся вместе с Глебом Калюжным. В марте этого года у коллеги Гарцунова возникли проблемы с военкоматом.

Ранее сообщалось, что блогеру Евгению Савину (КраСаве) заморозили счета в России.