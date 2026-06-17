Стало известно о тяжелом заболевании экс-ведущего Top Gear Джереми Кларксона

Бывший ведущий легендарного британского шоу Top Gear Джереми Кларксон сильно болен, сообщает Page Six. Накануне он признался, что врачи нашли у него рак простаты. Диагноз был поставлен на ранней стадии, и сам 66-летний Кларксон узнал о нем в мае.

Известно, что недавно ведущий сдал биопсию. Результаты показали, что заболевание имеет агрессивную форму. Теперь Кларксону предстоит операция. Из-за этого он временно отойдет от дел и пропустит съемки. Если операция пройдет успешно, Джереми вернется в шестом сезоне своего шоу «Ферма Кларксона».

Ведущий также рассказал, что в прошлом году у него были проблемы с сердцем. Тогда он связал ухудшение здоровья с работой в ночное время суток и большими физическими нагрузками. Сейчас же его главная битва — с онкологией. Поклонники по всему миру желают телеведущему скорейшего выздоровления и надеются, что он вернется на экраны в новом сезоне.

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