Бонни Тайлер вышла из комы: почему 75-летняя певица оказалась на грани жизни и смерти?

Британская певица Бонни Тайлер, известная по суперхиту Total Eclipse of the Heart, вышла из медикаментозной комы, сообщает The Sun. Сейчас находится в отделении интенсивной терапии больницы в португальском городе Фару. Ее состояние оценивается как тяжелое, но врачи отмечают медленное, но улучшение.

Проблемы со здоровьем у 75-летней певицы начались около месяца назад. Несмотря на сильную боль, Бонни продолжала работать. Однако в апреле она резко почувствовала себя и два дня провела в постели. Тогда супруг певицы Роберт Салливан отвез ее в частную клинику.

Позже Тайлер перевели в больницу Фару. 30 апреля артистку экстренно госпитализировали и провели операцию из-за прободения кишечника. Операция прошла успешно, состояние пациентки стабилизировалось.

Позже Бонни перевели в отделение интенсивной терапии. Однако на прошлой неделе при попытке вывести ее из профилактической комы у певицы случилась остановка сердца. К счастью, врачам удалось реанимировать артистку. Муж Бонни находится рядом с ней. Поклонники по всему миру желают любимой певице скорейшего выздоровления.

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