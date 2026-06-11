Звезда «Великолепного века» Берен Саат попала под следствие из-за наркотиков

Звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Запретная любовь» Берен Саат задержана по делу о запрещенных веществах, сообщает Hürriyet. Вместе с ней под следствием оказался ее муж, известный певец Кенан Догулу.

Это не единичный случай — в Турции проходит масштабная антинаркотическая операция под кодовым названием «Рассвет», в рамках которой уже задержаны 22 представителя шоу-бизнеса.

Среди задержанных оказались также актер и комик Энис Арыкан, певцы Керимджан Дурмаз и Бердан Мардини. Все они проходят по одному делу, связанному с оборотом запрещенных веществ.

Массовые задержания турецких звезд начались еще в марте. Тогда под стражу попали 16 человек, включая популярную актрису Ханде Эрчел, известную по сериалу «Постучись в мою дверь», а также бизнесмена и телеведущего Хакана Сабанджи. В мае фигурантами дел о наркотиках стали актеры из сериалов «Семья» и «Клюквенный щербет». Теперь очередь дошла до Берен Саат и ее мужа.

Ранее сообщалась, что суд отклонил апелляцию пасынка Стаса Намина.