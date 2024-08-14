В Москве суд продлил арест Блиновской на полгода

Савеловский суд Москвы вынес решение о продлении блогеру Елене Блиновской ареста еще на шесть месяцев. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

14 августа прошло очередное судебное заседание по делу Елены Блиновской. Как сообщало агентство, посетителей процесса попросили на 10 минут выйти из зала суда. Слушание дела блогера проходило в закрытом формате.

«Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть территорию РФ. Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. Инфлюенсеру также предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег.

Судебный процесс Блиновской длится почти полтора года. На нее завели уголовное дело. Кроме того, под «удар» попал супруг блогера Алексей Блиновский, против которого также возбудили уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

Сначала Блиновской выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако блогер нарушила требования — она устроила у себя дома вечеринку, что было строго запрещено. После этого Блиновскую поместили в следственный изолятор (СИЗО).

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор школьнику из Мариинска, который заступился за прохожую.