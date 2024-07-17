Свыше 14 тысяч заявлений на оформление карт болельщика поступило в Подмосковье

Свыше 14,3 тысячи заявлений на оформление карт болельщика поступило в Подмосковье с 2022 года, сообщил председатель Комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Это удобный цифровой сервис, значительно упрощает посещение спортивных матчей — не нужен билет, вместо него у вас будет QR-код — уникальный на каждое соревнование», — отметила депутат.

Оформить заявление на Карту болельщика можно на регпортале. Для этого следует заполнить соответствующую анкету, загрузить фотографию и подтвердит данные. О преимуществах данной карты и о том, на какие матчи она нужна, можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм.