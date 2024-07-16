Андрей Воробьев: в Подмосковье начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Прием заявок продлится до 8 августа, а победителей объявят до 13 сентября. Каждый из них получит до тридцати миллионов рублей.

«Деньги можно потратить на: приобретение земельных участков — не более 60 процентов от затрат; строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования — не более 60 процентов от затрат; погашение льготного инвесткредита — не более 20 процентов; уплату процентов по льготному инвесткредиту в течение восемнадцати месяцев с момента получения гранта», — напомнил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что такой конкурс проводится в регионе уже не впервые. Он хорошо себя зарекомендовал. Так, в прошлом году было семь победителей, они получили гранты на общую сумму сто восемнадцать миллионов рублей.

Участвовать в конкурсе на получение грантов могут семейные фермы, зарегистрированные на сельских территориях региона не менее года, а также не имеющие задолженностей перед бюджетом. Кроме того, минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме.