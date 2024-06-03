Свыше 350 спортсменов приняли участие в стартовом подмосковном турнире по плаванию Swimcup

Более трехсот пятидесяти пловцов вышли на старт первого подмосковного заплыва Кубка чемпионов Swimcup на Корневском карьере в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, в первом подмосковном старте сезона соревновались представители 11 регионов РФ. Отметим, что многие из них отказались от использования гидрокостюмов, так как температура воды в водоеме прогрелась до 24 градусов.

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