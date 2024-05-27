Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Заседании Совета регионов Республики Узбекистан и России при участии глав государств рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.

Глава региона напомнил о двух крупных образовательных центрах Подмосковья — Физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном с возможностью постоянного проживания и Гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцово.

«С Белоруссией мы уже обмениваемся учениками, и учителя могут проходить практику и перенимать лучшие навыки преподавания, работать в лучших лабораториях», - рассказал Воробьев.

Он предложил рассмотреть возможность аналогичного сотрудничества с Узбекистаном.

«Две школы, которые позволят дать прекрасное образование одаренным детям совершенно бесплатно, также могут быть включены в работу», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о логистических проектах Подмосковья и Узбекистана.