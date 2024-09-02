Свыше ста тысяч человек посетили ДК и библиотеки Подмосковья в День открытых дверей

Свыше ста тысяч человек посетили библиотеки и дома культуры в Подмосковье в День открытых дверей, который состоялся в конце августа, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в библиотеках региона состоялись в том числе мастер-классы, игры, экскурсии и творческие программы, а в ДК прошли квесты, конкурсы и розыгрыши, были организованы тематические фотозоны и интерактивные площадки. Кроме того, сотрудники домов культуры рассказали о возможности записаться в кружки.

В ведомстве напомнили, что в подмосковных ДК доступно свыше 13,6 тысячи кружков, а в библиотеках — более 800.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников региона с началом нового учебного года.