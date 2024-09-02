Губернатор Подмосковья поздравил школьников с началом нового учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с началом нового учебного года. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей. Утро мы начали в Гимназии им. Примакова, где с напутственным словом по доброй традиции выступил Сергей Лавров», — сообщил губернатор.

По его словам, в новом учебном году в Подмосковье будут учиться более 1,8 миллиона школьников, 115 тысяч из которых — первоклассники. В День знаний в регионе откроются 39 новых и 40 капитально отремонтированных школ. Воробьев пожелал ученикам отличных результатов в учебе, творчестве, спорте, а также призвал не бояться ошибаться и задавать вопросы.

Ранее Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.