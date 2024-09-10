Свыше ста тысяч редких и уникальных изданий насчитывается в библиотеках Московской области

В Фонде редкой книги в подмосковных библиотеках представлены более 120 тысяч экземпляров. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Губернской библиотеке хранятся более 50 тысяч редких книг, в том числе, «Древняя российская идрография», выпущенная в 1773 году, в Раменской центральной библиотеке — редкие букинистические издания А. С. Пушкина и так далее. Отметим, что узнать подробнее о библиотечном фонде Подмосковья в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.