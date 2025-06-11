Сын Михаила Круга Александр женится

Александр Круг, сын известного российского шансонье Михаила Круга, сделал предложение своей возлюбленной. Кадры романтичного момента, запечатленные на одном из курортов Таиланда, опубликовал журнал Super.

Александр, которому недавно исполнилось 23 года, сделал предложение своей девушке Ульяне. Пара познакомилась благодаря участию в шоу «Давай поженимся!» в 2024 году.

В финале выпуска телепрограммы молодой человек выбрал именно 23-летнюю Ульяну, однако объявить о своих отношениях пара решилась лишь в феврале 2025 года.

Мать Александра Ирина Круг в интервью признавалась, что гордится выбором сына. Женщина отмечала, что он в последнее время сильно страдал из-за одиночества.

Александр родился 26 мая 2002 года в Твери. Отец молодого человека Михаил не успел в полной мере повторно испытать счастье отцовства. Звезду шансона застрелили в собственном доме 1 июля 2002 года. В этот момент в доме находилась жена Ирина с детьми, включая младенца Сашу.

Молодой человек решил пойти по стопам отца — Александр выступает с концертами в разных регионах России. Он также был участником проекта «Новая Фабрика звезд».

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