«Те, кто ждут и верят»: жены, матери и дети бойцов СВО стали главными гостями праздника в Химках

В канун 23 февраля в химкинском театре «Наш Дом» состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Зрительный зал объединил тех, кто ждет и верит — жен, матерей, сестер и детей участников специальной военной операции. С теплыми словами к собравшимся обратилась глава городского округа Инна Федотова, сообщила администрация округа.

Мероприятие прошло в воскресенье, 22 февраля. В честь Дня защитника Отечества в Химках подготовили масштабную праздничную программу. На разных площадках округа пройдут десятки мероприятий, приуроченных к 23 февраля. Горожане и гости смогут посетить памятные акции, испытать себя в спортивных соревнованиях, а также насладиться концертными и музыкальными номерами.

«Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. Сегодня на передовой участники специальной военной операции проявляют мужество и отстаивают Россию. Дорогие ребята, вы наши подлинные народные герои», — отметила Инна Федотова.

С поздравлениями к собравшимся обратились почетные гости. Депутат Госдумы Ирина Роднина, член Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, а также муниципальные парламентарии, активисты Движения общественной поддержки и представители химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Выступавшие адресовали теплые слова защитникам, а их родным выразили искреннюю благодарность за терпение, силу духа и веру в близких.

«День защитника Отечества — это праздник мужества, верности присяге и любви к Родине. Сегодня вся страна объединяется, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите России. За каждым военнослужащим — семья, близкие, родной дом. И именно это единство придает силы и помогает идти вперед», — подчеркнула Ирина Роднина.

Для гостей праздника выступили творческие коллективы округа, исполнившие патриотические композиции и представившие яркие сценические номера. Центральным моментом вечера стало чествование бойцов специальной военной операции и их родных. Со сцены защитникам вручили государственные награды — ордена и медали, отметив их доблесть, смелость и преданность воинскому долгу.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал, что значит надежный тыл для защитников.