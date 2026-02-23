От тепла до образования: губернатор Подмосковья рассказал, что значит надежный тыл для защитников

Губернатор Подмосковья отметил, что 23 февраля — особая дата, объединяющая всех, кто стоит на страже безопасности и мирной жизни российских семей. Искренние поздравления в этот день адресованы военнослужащим, ветеранам, сотрудникам силовых структур и каждому, чья судьба неразрывно связана с защитой Родины.

Пока российские бойцы выполняют свой долг, защищая страну, общая задача — обеспечить надежный тыл. Это значит, что в домах должно быть тепло, у детей должна быть возможность получать достойное образование, а дворы оставаться чистыми и ухоженными, высказал мнение Воробьев.

Губернатор также проинформировал, что в честь праздника посетил 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду.

«Еще раз с праздником, дорогие защитники! Спасибо за мужество и преданность делу. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и возвращайтесь с Победой!» — написал губернатор Подмосковья.

