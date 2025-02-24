Тимоти Шаламе получил премию Гильдии киноактеров США
Тимоти Шаламе получил премию Гильдии киноактеров за роль в фильме о Бобе Дилане
Фото: [flickr.com]
Актер Тимоти Шаламе стал обладателем престижной премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль, передает ТАСС. Прямой эфир церемонии вела платформа Netflix.
Награда присуждена ему за выдающуюся работу в биографическом фильме «Боб Дилан: Никому не известный».
Шаламе оказался в числе сильнейших актеров года. Среди претендентов на эту премию также были Эдриан Броуди, Дэниэл Крэйг, Колман Доминго и Рэйф Файнс.
Стоит отметить, что в прошлом году премию за лучшую мужскую роль получил Киллиан Мерфи за работу в фильме «Оппенгеймер», которая является автобиографической драмой об американском физике-ядерщике Роберте Оппенгеймере. Мерфи стал обладателем «Оскара» за эту же роль.
Гильдия киноактеров США основана в 1933 году с целью представления интересов артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии. Премия, учрежденная в 1995 году, ежегодно отмечает выдающиеся достижения в актерском мастерстве и является одним из самых значимых мероприятий в киноиндустрии.
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