Тимоти Шаламе получил премию Гильдии киноактеров США

Награда присуждена ему за выдающуюся работу в биографическом фильме «Боб Дилан: Никому не известный».

Шаламе оказался в числе сильнейших актеров года. Среди претендентов на эту премию также были Эдриан Броуди, Дэниэл Крэйг, Колман Доминго и Рэйф Файнс.

Стоит отметить, что в прошлом году премию за лучшую мужскую роль получил Киллиан Мерфи за работу в фильме «Оппенгеймер», которая является автобиографической драмой об американском физике-ядерщике Роберте Оппенгеймере. Мерфи стал обладателем «Оскара» за эту же роль.

Гильдия киноактеров США основана в 1933 году с целью представления интересов артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии. Премия, учрежденная в 1995 году, ежегодно отмечает выдающиеся достижения в актерском мастерстве и является одним из самых значимых мероприятий в киноиндустрии.

Ранее номинированный на «Оскар-2025» режиссер Брэди Корбет пожаловался на безденежье после съемок своих кинопроектов.