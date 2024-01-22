Турнир по футболу в валенках прошел в Раменском округе

Фото: [ Пресс-служба Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Раменского городского округа ]

В минувшую субботу в Раменском городском округе на стадионе «Красное Знамя» состоялся турнир по футболу в валенках. За победу в соревнованиях сражались 11 команд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что игра длилась до одного гола или пять минут контрольного времени. Футболисты, забившие гол, оставались на поле, а игроки, пропустившие мяч, уходили и заходила следующая команда. Чемпионом турнира стал клуб, который за четыре часа игрового времени набрал наибольшую серию побед.

Так, по итогам прошедших соревнований первое место заняла команда «Авангард», второе место у «Пионера», замкнул же призовую тройку «ФЖАТ». При этом лучшим вратарем турнира признан Игорь Скрицкий, а самым ценным игроком турнира стал Максим Литвинов.

В конце декабря глава Московской области Андрей Воробьев посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал на тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами.