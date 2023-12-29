Андрей Воробьев посетил Академию Евгения Плющенко, расположенную в Подмосковье

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал на тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Я с удовольствием приехал сюда — и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская давно меня приглашали. Очень рад, что им удалось реализовать такой проект. Самое главное — это энергия и характер. Здорово, что такие легенды спорта остаются в нашем регионе жить, творить, передавать свой опыт детям», — отметил Андрей Воробьев.

Отмечается, что тренировочная база с февраля 2021-го располагается в Одинцовском городском округе. Сейчас здесь занимается более ста пятидесяти фигуристов, большая часть из них представляет сборные своих регионов и стран. Главная звездочка — серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, которая внесена в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа.

Евгений Плющенко рассказал, что в планах расширить Академию. Здесь построят ледовый и игровой центры, чтобы можно было развивать, помимо фигурного катания, многие другие виды спорта.

«Льда не хватает, а запросов очень много, например, на хоккей. Поэтому собираемся строить еще одну ледовую арену. Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку. Кроме того, есть запросы на шорт-трек, керлинг, синхронное катание, легкую атлетику, теннис. В общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», — поделился планами Плющенко.

Примечательно, что в Академии «Ангелы Плющенко занимаются дети из новых регионов России — девочка из Луганска и две сестренки из Мариуполя. Специально приехали, тренируются по губернаторской программе — бесплатно. Также для детей участников СВО, многодетных, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также ребят, показавших высокие спортивные достижения, в Академии предоставляют бесплатный лед — ежедневно, кроме воскресенья.

В общении с губернатором ребята рассказали, что в Академии они тренируются шесть раз в неделю. У них по три тренировки в день, а также хореография, ОФП, растяжка. Большое внимание уделяется правильному питанию.