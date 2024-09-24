Творческую встречу с художником Марко Бравура проведут в Московской области

В эту субботу в музее «Новый Иерусалим» проведут творческую встречу и публичное интервью с художником, мозаичистом, дизайнером, «творческим кочевником» Марко Бравура, мероприятие пройдет в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что его произведениями украшены разные уголки мира, они внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Посетителям расскажут о творческом пути Бравура, о том, как его работы повлияли на развитие российско-итальянских культурных связей и не только. В качестве модератора будет выступать искусствовед, специалист по современной скульптуре Анна Вихрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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