«У меня отнялись ноги»: боец Александр Емельяненко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в своем телеграм-канале рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Спортсмен сообщил, что ему предстоит операция, восстановление после которой займет 10 месяцев. Такой приговор бойцу вынесли врачи.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, у меня туда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги», — рассказал Емельяненко.

29 марта должен был состояться бой Емельяненко с Артемом Тарасовым. Поединок будет отменен или перенесен на неопределенный срок.

Александр Емельяненко провел 39 боев в ММА, из которых в 29 одержал победу, в девяти проиграл, а еще один поединок завершился вничью.

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