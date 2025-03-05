Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев задолжал налоговой 21 тыс. руб.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев находится в поле зрения Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в 21 212 руб., сообщил Mash.

Недавно дагестанский боксер получил $20 млн за свой реванш-бой против россиянина Дмитрия Бивола.

Бетербиев является одним из самых известных боксеров в мире. Он провел 21 бой без поражений до встречи с Биволом — в первом поединке он одержал победу, а во втором уступил сопернику. За последний бой шейхи из Саудовской Аравии выплатили каждому боксеру по $20 млн (более 1,7 млн руб.).

По имеющимся данным, у Бетербиева нет зарегистрированного бизнеса в России, а единственное его индивидуальное предприятие было закрыто в 2024 году.

У Артура Бетербиева множество титулов, включая звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC, WBO и WBA, а также статус чемпиона WBO-NABO и IBF North American.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов задолжал ФНС более 10 млн. руб.