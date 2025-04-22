Умер скульптор Зураб Церетели

На 92-м году жизни скончался знаменитый художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели. Об этом «Интерфаксу» сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Информация о дате и времени похорон появится позже.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. За свою продолжительную карьеру он заслужил звание Народного художника СССР и РФ, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1997 года занимал пост президента РАХ, укрепляя свое влияние в художественном мире.

Церетели стал основателем ряда значимых учреждений, среди которых Московский музей современного искусства, открывшийся в 1995 году, МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, созданная в 2000 году, и Музей современного искусства в Тбилиси, который начал работу в 2012 году.

Художник является автором более 5 тыс. произведений, включая живопись, графику, скульптуру и монументально-декоративное искусство. В числе его знаменитых монументов можно отметить «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» у зданий ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, а также Памятник Зое Космодемьянской в Рузе.

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