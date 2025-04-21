Папа римский скончался после длительной болезни

Умер папа римский Франциск, ему было 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан. В последние месяцы он болел пневмонией.

Избранный на папский престол в 2013 году, Франциск стал первым в истории папой родом из Аргентины, то есть из Нового Света. В последнее время понтифик страдал от пневмонии.

В середине февраля Франциск был помещен в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита, где дальнейшее обследование выявило развитие двусторонней пневмонии.

Он провел в больнице пять недель, пережив четыре эпизода дыхательной недостаточности, и дважды его жизнь оказывалась под угрозой.

После выписки 23 марта папа лишь однажды появился на публике, однако провел ряд встреч, включая прием британского короля Карла III в начале апреля и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Страстную субботу.

Сообщается, что накануне смерти папа Франциск провел приватную беседу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после чего принял участие в пасхальной мессе и приветствовал собравшихся на площади Святого Петра.

Ранее сообщалось, что умер советский писатель-фантаст Михаил Гуревич.