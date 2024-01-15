Умер сыгравший дворника в «Елках» актер Адылбек Атыхаев

Актер Адылбек Атыхаев скончался на 58-м году жизни, сообщила в своем аккаунте в соцсетях студия Bazelevs.

Причины смерти артиста не раскрываются.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», - говорится в сообщении студии.

Там добавили, что Атыхаев последние два десятка лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs.

Напомним, Адылбек Атыхаев запомнился российскому зрителю по роли работающего на Красной площади дворника, Актер снялся сразу в нескольких франшизах новогоднего фильма «Елки».

Ранее сообщалось, что в Москве после ДТП скончался литератор Лев Рубинштейн.