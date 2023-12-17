«Уважения этим не снискать»: группа «Три дня дождя» зря оскорбила фанатов из Архангельска

Рок-группа «Три дня дождя» после концерта в Архангельске разразилась оскорблениями в сторону местных фанатов и пообещала больше никогда не выступать в городе, а ее вокалист признался, что разгромил гримерку клуба. Причиной стали слушатели, которые требовали исполнения любимой песни, сообщает издание « 29RU Архангельск ».

Продюсер проектов и звукорежиссер Валентин Малюгов оценил поступок и решение коллектива. По его мнению, музыканты переборщили с реакцией.

«Группа «Три дня дождя» — безусловно, интересна и талантлива, у нее есть ротации. Хочется сказать уважаемая, но не могу. Каждый музыкант должен понимать, что он именуется музыкантом до той поры, пока у него есть слушатель. Многие звезды ненавидят свои хиты. Но ведь именно с этими песнями у многих людей что-то связано», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фанаты, продолжил он, идут на концерт по двум причинам: первая — им интересен персонаж, вторая — они хотят услышать то, что хотят.

«Лично мне непонятна реакция фронтмена группы. Нарвались на буйную фанатку — ну и что с того? Это ведь не повод разочаровываться во всей архангельской аудитории и уж тем более что-то громить. Порой артисту тяжело проживать концерт эмоционально, это колоссальная потеря энергетики для некоторых, но, мне кажется, группа должна быть выше этого», — подчеркнул эксперт.

Менеджмент коллектива, считает продюсер, стремится к громким заголовкам в прессе, идет акцент на конфликт с публикой: то кто-то кого-то оскорбил, то кто-то что-то кричит.

«Зачем так себя подавать — не знаю. Уважения этим точно не снискать, даже если ты себя позиционируешь как рокер. Рокеров хочется уважать, не только за песни, но и как личность», — заключил Малюгов.

Кроме того, наш собеседник выделил отсутствие грамотной организации концерта. Обычно, по его словам, с буйными фанатами разбирается охрана, чтобы дело не дошло до потасовки.

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