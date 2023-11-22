«Нужно поумерить аппетит»: музыкальный критик назвал неадекватным прайс сына Михаила Круга за выступление

Сын популярного шансонье Михаила Круга Александр решил заработать на новогодних корпоративах. Свое выступление, которое состоит из пяти песен звездного отца и одной собственной, исполнитель оценивает в 400 тысяч рублей.

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил решение Александра Круга, назвав стоимость его концерта завышенной.

«Насколько адекватен такой прайс? На мой взгляд, вообще неадекватен. С таким же успехом песни Михаила Круга могла бы исполнять какая-нибудь кавер-группа или двойник знаменитости. Я, кстати, знаю, что исполнитель роли Михаила Круга в сериале «Легенды о Круге» Юрий Кузнецов-Таежный тоже выступает с его репертуаром. Он визуально очень похож на самого Круга, так еще и можно пригласить его за меньшие деньги», — заверил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Звездного отца Александра Круга, добавил эксперт, на сегодняшний день кто только не заменяет, а происходящее уже напоминает историю с «Ласковым маем», когда несколько коллективов с одним названием колесили по городам и собирали публику, жаждавшую увидеть Юрия Шатунова.

«Скоро в каждом городе страны будет выступать свой Круг, будь то сын певца, жена или его двойник. На мой взгляд, все-таки нужно поумерить аппетит, потому что это далеко не оригинал. Не знаю ничего об Александре, но могу предположить, что это будет неопытный перфоманс. Выезжать же только на имени и песнях знаменитого отца — такой себе способ заработка, честно говоря», — подчеркнул Бабичев.

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