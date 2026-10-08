В Балашихе пройдет Первенство Московской области по пневматическому пистолету

В субботу, 10 октября, в Балашихе на базе УСК «Метеор» будет проходить Первенство Московской области по пневматическому пистолету - отборочное соревнование, посвященное памяти Героя России Александра Потапова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Турнир будет проходить в 4-й раз, его участниками станут около 145 человек из Подмосковья, Москвы и других регионов России. По его результатам проведут отбор в сборную команду Московской области. По результатам состязания могут быть присвоены спортивные разряды.

Среди приглашенных гостей — исполнительный директор Федерации практической стрельбы России, руководитель сборной команды России по практической стрельбе Андрей Викторович Чуев. На церемонии открытия также приглашены представители администрации городского округа Балашиха и ведомственных структур.

Потапов был старшим лейтенантом спецназа Росгвардии «Витязь», в августе 2022 года в Изюме во время обстрела он закрыл собой мирных жителей и погиб в ходе специальной военной операции. Указом Президента России ему посмертно присвоено звание Героя России. Ежегодный турнир стал формой сохранения памяти о нем.

Мероприятие организует Федерация практической стрельбы области.

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